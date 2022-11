Jubilarin in Viersen : Ur-Viersenerin feiert 100. Geburtstag

Viersen Die Sowjetunion gab es noch nicht, Viersens Festhalle war gerade erst errichtet worden, als Maria Schmitz-Bischof am 1. November 1922 in Viersen geboren wurde, als zweites von sechs Kindern. Damals noch ohne Schmitz im Namen. Jetzt feierte sie ihren 100. Geburtstag.

Mit ihren fünf Geschwistern wuchs Maria Bischof in einem im katholischen Glauben verwurzelten Elternhaus auf. Der enge Zusammenhalt der Familie sei für ihr Leben prägend gewesen. Nach Abschluss der Schule und des damals üblichen Arbeitsdienstes wurde Maria Bischof Lehrerin. Sie unterrichtete viele Jahre in Viersen sowohl an der Volksschule Schultheißenhof als auch an der heutigen Remigius-Grundschule.