So hilft das Team in Schwalmtal : Repair-Café schenkt Geräten neues Leben

So hilft das Team in Schwalmtal

Schwalmtal Heckenschere oder Toaster defekt? Vase kaputt? Das muss kein Grund sein, solche Gegenstände auf den Müll zu werfen. Das Team des Schwalmtaler Repair-Cafés kann oft helfen, sie wieder fit zu machen.

Vorhaben in Schwalmtal-Waldniel : So können Schwalmtaler neuen Spielplatz mitplanen

Die Ehrenamtler des Repair-Cafés wissen: Jeder hat zu Hause Dinge herumliegen, die nach einer einfachen Reparatur wieder zu gebrauchen sind. An manche Gegenstände trauen sich die Besitzer nicht selbst ran, teilweise fehlt auch das passende Werkzeug oder die zündende Idee. Genau dann hilft das Repair-Café. Die Ehrenamtler kümmern sich unter dem Motto „Wegwerfen? Denkste!“ um Reparaturarbeiten an allen tragbaren Haushaltsgeräten, Elektrogeräten, Radios, Fernseher, Spielzeuge und um kleinere Näharbeiten.

Nach zweijähriger coronabedingter Pause ging das Repair-Café am 1. April wieder an den Start: „Es lief zunächst schleppend, auch jetzt ist es noch nicht so gut frequentiert wie vorher“, erklärt Genzler. Das Repair-Café öffnet einmal im Monat die Türen, im Durchschnitt kommen dann 20 Personen pro Termin vorbei. Besonders häufig werden Garten- und Haushaltsgeräte vorbeigebracht. „Jetzt beginnt auch die Zeit, in der viele Personen beschädigte Weihnachtsbeleuchtung oder Dekorationselemente mitbringen“, sagt Hanna Poral.