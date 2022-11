Kinderkarnevalsgesellschaft in Bracht : Wasserratten feiern ohne Prinzenpaar

In Bracht fand 2020 der bisher größte Umzug statt. In dieser Session gibt es einige Änderungen. Foto: Daniela Buschkamp

Brüggen Die Kinderkarnevalsgesellschaft fand in diesem Jahr weder Prinz noch Prinzessin. Doch es gibt ein neues Konzept. Was der Vorstand plant.

Nur noch wenige Tage bis zum 11. November. Die Kinderkarnevalsgesellschaft Brachter Wasserratten wird am Freitag, 11. November, pünktlich um 19.11 Uhr, den Hoppeditz, der zurzeit in der Brachter Mühle schläft, aufwecken und mit Tamtam in den Bürgersaal bringen. Dort starten die Mitglieder um 20.11 Uhr in die Karnevalssession 2022/2023. Dabei wird sich vieles ändern.