Gladbacher Prinzengarde feiert jeckes Jubiläum : Der „Goldene Stern“ soll wieder leuchten

Klatschmarsch beim Einmarsch gab es auch für die Kleinsten beim Jubiläumsempfang der Prinzengarde im Foyer der Stadtsparkasse. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach Ihren jecken 88.Geburtstag feierte die gesamte Mönchengladbacher Prinzengarde im „Gladbacher Gürzenich“ mit vielen teils prominenten Gästen.

Ihren 88. Geburtstag feierte am Sonntag in den Räumen der Stadtsparkasse am Bismarckplatz die Prinzengarde der Stadt Mönchengladbach. Die große Kundenhalle war bestens gefüllt mit Gästen aus verschiedenen Karnevalsgesellschaften sowie mit Gratulanten aus Politik, Wirtschaft und dem privaten Bereich. Über soviel Zuspruch freute sich Garde-Vorsitzender Frank Wendler: „Wir sind in der fünften Jahreszeit, und es erfüllt mich mit Stolz und Ehre, so viele wohlgesinnte Gäste begrüßen zu dürfen.“ Und dabei sprach er die Hoffnung auf weitere tolle Jahre für die Garde aus. „Der Goldene Stern soll wieder leuchten“ war dabei sein Wunsch für die Zukunft.

Kurz sprach Wendler auch die Gründung der Garde im Jahr 1934 an, als 22 Männer aus der Sternkompanie und dem damaligen Bürgerausschuss „Wer don’t all möt“, der in den Jahren 1933/34 das Karnevalsgeschehen in der Stadt neu belebte, heraus entschieden, für die Karnevalszeit 1933/34 die Bildung einer Prinzengarde zu beschließen. Zum ersten Stiftungsfest der Sternkompanie am 10. November 1934 stand die Prinzengarde bereit für die zukünftige Prinzenbegleitung. Die Begleitung „Ihre Lieblichkeit“ übernahmen die Gelb-Blauen Funken.

Übrigens wurde der karnevalistische Schlachtruf „Halt Pohl“ 1936 aus mehr als 1000 Vorschlägen von Bürgern geboren. Außerdem zog in dem Jahr der erste Veilchendienstagszug (bei Regen) durch die Stadt.

Heute ist die Prinzengarde ständige Begleitung und Leibgarde seiner Tollität, des Prinzen Karneval der Stadt, und bereichert durch eine Reihe eigener, aber auch fremder Veranstaltungen – auch im Sommer existiert ein reges Vereinsleben.

Für den Vorstand der Stadtsparkasse begrüßte Hausherr Ralf Grewe, selber Mitglied der Prinzengarde, die Gäste im „Gladbacher Gürzenich“. Er betonte die enge Partnerschaft der Stadtsparkasse mit dem Brauchtum und dankte der rot-grauen Garde: „Ihr schenkt den Bürgern Frohsinn und Freude, und gemeinsam fiebern wir mit den Karnevalisten dem Startschuss am 11.11. auf dem Sonnenhausplatz entgegen.“

Ebenfalls Mitglied der Prinzengarde ist Felix Heinrichs. Der Oberbürgermeister lobte das familiäre Verhältnis innerhalb der Garde, in der nicht nur der Großvater mit Sohn und Enkel Mitglieder sind, sondern sich im Laufe der Zeit viele Freundschaften gebildet hätten. „Karneval“, so der OB, „ist auch eine Zeit, in der man mehr füreinander da ist, nicht nur für Spaß und Freud“. Die OB-Orden gab es für zwei langediente Mitglieder, Kommandant Erik Montforts und Schriftführer Helmut Kempen. Sechs Orden überreichten Karl Schäfer, Präsident des Karnevalsverbands Linker Niederrhein, und Geschäftsführerin Caren Schmitter an verdiente Gardisten.

Zu Besuch waren mit Hofstaat auch das Kinderprinzenpaar Marlon Leon und Lea Jamila Gillessen sowie das am 18. November noch zu proklamierende Prinzenpaar Stefan und Bianca Zimmermanns, die sich nicht nur auf den karnevalistischen Startschuss am 11.11. freuen, sondern mehr noch auf ihre Proklamation am 18. November in der Kaiser-Friedrich-Halle.

Für den MKV überbrachte Gert Kartheuser die Glückwünsche – er selbst war Generalappellmeister der Garde – und sagte, dass neben 16 Prinzenpaaren (Gert und Gerda Kartheuser 1996) zwei Oberbürgermeister und eine Oberbürgermeisterin aus der Garde stammten.