Bürgermeister spricht mit Schülern in Kevelaer : Schüler diskutieren über umstrittenen Bischof

Der Bürgermeister tauschte sich mit den Schülern über Bischof Janssen und dessen Ehrenbürgerwürde aus. Foto: Gymnasium/Gymnasium Kevelaer

Kevelaer Bürgermeister Dominik Pichler sprach mit Schülern vom Gymnasium über Heinrich Maria Janssen. Es ging darum, wie die Stadt mit den Vorwürfen gegen den Geistlichen umgegangen ist.

Es kurz vor 12 Uhr mittags in der Schule und man beobachtet ein besonderes Bild am Kardinal-von-Galen-Gymnasium. Nicht ein Lehrer leitet den Geschichtsunterricht im Grundkurs der Jahrgangsstufe (EF), sondern Bürgermeister Dominik Pichler sitzt vor den Schülerinnen und Schülern des Kurses. Anlass dieser besonderen Situation ist eine Expertenbefragung im Zuge der Teilnahme am Schülerwettbewerb zur politischen Bildung.

Auch in diesem Jahr haben sich mehrere Klassen und Kurse am KvGG dazu entschlossen, ihre historischen und politischen Kenntnisse zu erweitern und Themen wie „Was essen wir morgen?“, „Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit“ und „Straßennamen in der Kritik“ zu bearbeiten, um als Klasse bzw. Kurs am Ende ein Gesamtprojekt zu erstellen. Der Grundkurs der Einführungsphase entschied sich für das Thema „Straßennamen in der Kritik“, um historische und aktuell-politische Zusammenhänge am Beispiel von Straßennamen und Ehrenbürgerschaften zu untersuchen, erläuterte Jacob Lücke bei der kurzen Einführung in die Expertenbefragung. Weiter erklärte Jacob Lücke, dass der Kurs sich speziell mit den Straßennamen und Ehrenbürgerschaften in Kevelaer beschäftigt habe und dabei die Diskussion um Bischof von Janssen aktuell gewesen sei. Wie mehrfach berichtet, ist der verstorbene Bischof mit massiven Vorwürfen konfrontiert worden. Bei dieser wichtigen Thematik sei Pichler sofort bereit gewesen, als Leiter der Verwaltung den Schülerinnen und Schülern Rede und Antwort zu stehen, erklärte Jacob Lücke abschließend.

Die Bischof-Janssen-Straße heißt jetzt Kastanieneck. Foto: Latzel

Unter der Moderation von Nele Heubens stellten die Schülerinnen und Schüler den Bürgermeister Fragen wie: „Wie ist die Problematik um Bischof von Janssen der Verwaltung bekannt geworden? Wie ist der Prozess der Umbenennung der Straße und die Distanzierung von der Ehrenbürgerwürde abgelaufen? Wie läuft die Namensvergabe bei Straßen ab? Dr. Pichler erläuterte den intensiven Beratungsprozess zwischen Politik, Verwaltung und Anwohnern sehr nachvollziehbar und legte besonderen Wert darauf, dass die Diskussion auf der Basis aktueller Gutachten geführt wurde. Zum Glück seien alle Beteiligte am Ende zu der einheitlichen Bewertung und Entscheidung gekommen, die Straße umzubenennen und sich von der Ehrenbürgerwürde zu distanzieren. Nur eine ergänzende Tafel mit Erklärungen sei für alle nicht ausreichend gewesen, erklärte Dr. Pichler. Am Ende stellte Dr. Pichler noch aus seiner privaten Sichtweise dar, dass er gesellschaftliche Diskussionen um veränderte historische Einschätzungen von Personen als wichtigen Beitrag einer demokratischen Gesellschaft begrüßt und diese immer Platz in der öffentlichen Debatte verdienen.

Nachdem Schulleiterin Christina Diehr die gelungene Vorbereitung der Schülerinnen und Schüler gelobt hatte, stellte der Bürgermeister mit einem Schmunzeln fest, dass in seiner Schülerzeit eine solche Expertenbefragung nicht so konzentriert und still abgelaufen wäre.

(RP)