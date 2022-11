Zehn Jahre ehrenamtlich in Schwalmtal tätig : Alt-Bürgermeister Ferdinand Leewe feiert 80. Geburtstag

Zehn Jahre ehrenamtlich in Schwalmtal tätig

Alt-Bürgermeister Ferdi Leewe wird am 7. November 80 Jahre. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Schwalmtal Ferdinand „Ferdi“ Leewe war der einzige sozialdemokratische Bürgermeister bisher in Schwalmtal. Zehn Jahre lang übte er das Amt ehrenamtlich aus.

Für die Schwalmtaler Sozialdemokraten war Ferdinand „Ferdi“ Leewe ein Glücksfall: Er war der einzige sozialdemokratische Bürgermeister bisher, von 1989 bis 1999, ehrenamtlich, neben seinem Beruf als Hauptschullehrer. An diesem Montag, 7. November, feiert er seinen 80. Geburtstag. Das Zelt im Garten in Vogelsrath 6 ist bereits aufgestellt, ebenso eine Spendendose für das Kinderhilfswerk „Terres des Hommes“.

Eher durch Zufall sei er an das Amt gekommen, als auch die CDU im damaligen Rat für ihn stimmte, sagt Leewe. Die Aufgabe habe ihm viel Freude bereitet, er sei schon vor seinem Eintritt in die SPD sozial engagiert gewesen, eher als ruhiger Vertreter denn als Lautsprecher. Bei einer erneuten Kandidatur 1999 für den hauptamtlichen Bürgermeister scheiterte der Vogelsrather.

Geboren im Münsterland, sollte er eigentlich die väterliche Schreinerei übernehmen, studierte dann in Münster und fand sein Glück im Lehrerberuf. Er unterrichte Deutsch, Geschichte, Sport und Englisch an den Hauptschulen Waldniel und Amern, seine Tochter folgte ihm an die heutige Hauptschule Schwalmtal. Mit Ehefrau Eva-Maria ist er seit 56 Jahren verheiratet, hat mit ihr noch einen Sohn, beide haben sechs Enkel. Leewe beschreibt sich als unruhigen Rentner, er helfe seiner Frau bei der Malerei, reise gern, arbeite im Garten.