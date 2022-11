Brand in Schwalmtal : Brand in Wohnung bemerkt – mutige Nachbarn reagieren perfekt

Schwalmtal Bei einem Brand in Schwalmtal ist ein 72-jähriger Mann schwer verletzt worden. Aufmerksame Nachbarn haben durch ihr beherztes Einschreiten Schlimmeres verhindert.

Bei einem Brand in Schwalmtal ist ein 72-jähriger Mann schwer verletzt worden. Wie unsere Redaktion berichtete, hatten Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Niederstraße gegen 22.50 Uhr am Samstagabend den Brand in der Erdgeschosswohnung wahrgenommen. „Sie liefen sofort zu der Wohnung und öffneten beherzt die Tür“, berichtete ein Polizeisprecher am Montag. Dort hätten sie den 72-jährigen Bewohner regungslos auf einem Sofa sitzend vorgefunden. „Der Teppich vor dem Sofa brannte, und die Flammen hatten schon das Hosenbein des 72-Jährigen erreicht“, schilderte der Polizeisprecher. Die Zeugen hätten vorbildlich gehandelt: Sie retteten den Mann aus der Wohnung und setzten den Notruf ab.