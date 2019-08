Landwirtschaft im Kreis Viersen : Getreideernte in der Region fällt besser aus als befürchtet

Getreideernte in der Region fällt besser aus als befürchtet

Keis Viersen Trotz des Wasserdefizits und der Hitze konnten die Bauern nach Angaben der Kreisbauernschaft eine überraschend gute Ernte einfahren.

Regional gab es allerdings deutliche Unterschiede. So habe auf sandigen Böden, wie am Niederrhein, oder in sehr trockenen Regenschattengebieten, wie der Voreifel, die Hitze niedrigere Erträge bewirkt, erläutert die Kreisbauernschaft. Die Gerstenernte zeichnet sich insgesamt durch gute Erträge (oft acht bis zehn Tonnen) aus, beim Weizen streuten die Erträge je nach Anbauregion stärker (sechs bis 13 Tonnen).