Neueröffnung in Niederkrüchten : Mode für Hochzeit und andere Feste

Neueröffnung in Niederkrüchten

Am 20. September eröffnet Beata Karasch im Gewerbegebiet Elmpt, Gewerbering 25a, „BK Braut- und Festmoden Niederkrüchten“. Foto: Bigi. Foto: Birgit Sroka

Am 20. September eröffnet Beata Karasch im Gewerbegebiet Elmpt in Niederkrüchten-Elmpt, Gewerbering 25a, ihr Geschäft „BK Braut- und Festmoden Niederkrüchten“. Karasch bietet nicht nur Kleidung für die Braut, sondern auch für junge Frauen, die sich für den Abiball einkleiden wollen.

„Ich möchte jede Kundin einzeln beraten können, sodass sie mit Ruhe und Zeit ihr passendes Kleid aussuchen und anprobieren kann“, sagt die 45-Jährige. Deshalb bittet Beata Karasch um eine vorherige telefonische Terminvereinbarung unter den Rufnummern 0172 8453998 oder 02163 4999452. An jedem Dienstag soll es künftig einen Schautag von 9 bis 18 Uhr geben.

Die gelernte Einzelhandelskauffrau hat ein Faible für festliche Kleider. In der ersten Etage des Fernsehfachgeschäftes ihres Mannes Martin hat sie in Eigenregie ein edles Ambiente für ihre Kunden geschaffen. Neben Braut- und Festmode gehören dort auch Accessoires, Haarschmuck und Schuhe zum Sortiment. Zudem gibt es Mode für Brautjungfern und für Kinder.

Nun sucht Karasch die Zusammenarbeit mit anderen Geschäften, die alles rund um eine Hochzeit anbieten, sie will damit ein Netzwerk aufbauen. „Ich möchte meinen Kunden ein Rundum-Paket anbieten können“, sagt Beata Karasch. So soll die Braut sich auch umziehen und frisieren lassen können, damit ihr Bräutigam sie ganz traditionell nicht in ihrem Kleid sieht, bevor es zum Traualtar geht.