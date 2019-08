Kreis Mettmann : Landwirte sind mit Getreideernte zufrieden

Unser Foto zeigt heranreifendes Getreide auf einem Feld in Mettmann am Gruitener Weg. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann/Erkrath/Wülfrath Die Ernte setzte 14 Tage früher ein als im Normalfall. Die Erträge liegen bei rund 7,7 Tonnen pro Hektar.

So hat die Hitze auf sandigen Böden wie am Niederrhein oder in sehr trockenen Regenschattengebieten wie der Voreife niedrigere Erträge bewirkt. Die Gerstenernte zeichnet sich durch gute Erträge oft mit 8 bis 10 Tonnen pro Hektar aus. Beim Weizen streuten die Erträge hingegen – je nach Anbauregion – stärker und lagen zwischen 6 und 130 Tonnen pro Hektar. Eine große Bedeutung hat das Wetter während der Wachstumszeit des Getreides. „Es gab wenige Niederschläge im Frühjahr, im Mai war es relativ kalt und teils nass. Hingegen waren die Pflanzen im Juni und Juli einer extremen Hitze mit deutlichen Niederschlagsdefiziten ausgesetzt“, erläutert der Vorsitzende.