Unfall in Viersen : Radfahrerin stößt mit Auto zusammen

Unfall in Viersen

Viersen Der Unfall ereignete sich am Mittwochmittag in Viersen-Dülken.

Eine 57-jährige Radfahrerin aus Viersen-Dülken ist am Mittwoch gegen 12 Uhr bei einem Unfall auf der Bücklersstraße in Dülken leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, kreuzte sie die Bücklersstraße, als sie mit dem Auto eines 73-jährigen Nettetalers zusammenstieß. Der Nettetaler war dabei, an der Kreuzung Arnoldstraße/ Bücklersstraße/Brabanter Straße/Heiligenstraße nach rechts auf die Bücklersstraße abzubiegen. Die Radlerin stürzte bei dem Zusammenstoß.