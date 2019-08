Bücherei in Viersen : Bücherei braucht neue Dachverkleidung

Viersen Der Dachüberstand der Albert-Vigoleis-Thelen-Stadtbibliothek soll für 220.000 Euro repariert werden.

Eine Untersuchung der Verwaltung ergab, dass sich hinter der Verkleidung des Dachüberstands stellenweise eine bis zu 25 Zentimeter hohe Schicht Taubenkot und Dreck angesammelt hatte. In Verbindung mit Feuchtigkeit führte das dazu, dass Teile der Konstruktion brüchig wurden und nachgaben. Die Verwaltung geht davon aus, dass die Reparatur insgesamt 220.000 Euro kosten wird. Die Mitglieder des Bauausschusses sollen in ihrer nächsten Sitzung über einen entsprechenden Baubeschluss beraten. „Die Finanzierung erfolgt aus dem laufenden Bauunternehmungsbudget“, erläutert die Beigeordnete Cigdem Bern in der Sitzungsvorlage. „Es handelt sich allerdings um eine nicht eingeplante Maßnahme, sodass es zum Jahresende zu einem Mehrbedarf kommen kann.“

Sitzung Der Bauausschuss berät in seiner Sitzung am Donnerstag, 5. September, 18 Uhr, im Forum am Rathausmarkt in Viersen.