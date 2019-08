Drei Stunden Ausfall : Niederkrüchten: Kein Wasser in den Morgenstunden

Niederkrüchten Ein Gewitter und ein Stromausfall haben am Donnerstag ab 5 Uhr die Wasserversorgung lahmgelegt.

Die Telefonleitungen waren teilweise vollkommen überlastet, dass gar nicht alle Anrufe entgegen genommen werden konnten, so der Bürgermeister. „Der Zeitpunkt war natürlich denkbar ungünstig, da es der erste Schultag war.“ In den Morgenstunden werde viel Wasser gebraucht. Ein Ausfall in den Nachtstunden wäre dagegen kaum aufgefallen. Aber die meisten Anrufer hätten Wassong zufolge Verständnis für die außergewöhnliche Situation gezeigt. Ein Gewitter sei höhere Gewalt, so Wassong.