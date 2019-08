Landwirte im Kreis Heinsberg klagen : Bauern mit Ernte nur mäßig zufrieden

Kreis Heinsberg Die Getreideernte im Kreis Heinsberg ist, wie insgesamt im Rheinland, in diesem Jahr durchschnittlich ausgefallen. Doch die geringen Erträge einiger Getreidearten sind alarmierend, sagt Bernhard Conzen (Kreisbauernschaft).

Um die Gründe zu suchen und letztlich auch zu finden, blickt Bernhard Conzen sogar auf den Herbst 2018 zurück. „Zum Zeitpunkt der Aussaat war es schon zu trocken, so dass es bereits hier zu Ausfällen kam“, erläutert Conzen. Was folgte, war wenig Niederschlag in den Wintermonaten, was sich insgesamt auf die Bestände entwickelt hat. Wie Conzen weiter ausführt, habe sich die Situation bei der Ernte ergeben, „dass die Landwirte von der Hand in den Mund leben“. Und: Was sich als entscheidend herausgestellt hat, waren die so genannten Bodenpunkte und Niederschlagsmengen. „In der Erkelenzer Börde finden wir in Richtung des Braunkohlentagebaus sehr gute Böden vor. Wer hier noch auf eine Beregnung zurückgreifen konnte, hat eine entsprechend gute Ernte erzielt. In Richtung Wegberg gibt es allerdings sandige und leichte Böden, die nur wenig Wasser speichern können“, so Bernhard Conzen weiter. Wichtig sei es nämlich, dass über den Boden die wichtigen Nährstoffe transportiert werden.