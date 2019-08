Schwalmtal : Nachbarin vertreibt Diebesduo in Amern

Schwalmtal Die Polizei hat zwei Männer gefasst, die am Mittwoch um 2.30 Uhr ein Auto durchsuchten. Der Wagen war an der Bahnstraße in Schwalmtal-Amern geparkt. Laut Polizei fiel einer Anwohnrin das Duo auf. Als sie es ansprach, flüchtete es.

Bei einer Fahndung stellte die Polizei die Männer. Es handelt sich um zwei Schwalmtaler (31 und 24 Jahre alt). Erste Ermittlungen am Tatort ergaben, dass der Pkw unverschlossen war. Ob die Männer etwas gestohlen haben, steht noch nicht fest. Die Polizei ermittelt weiter.

(busch-)