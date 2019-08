Bibliothek bleibt vorerst geschlossen : Wasserschaden in der Waldnieler Bücherei

Die Bibliothek am Markt in Waldniel bleibt bis Dienstag, 3. September, geschlossen. Foto: Busch, Franz-H. jun. (bjun)

Schwalmtal In der Bibliothek am Markt in Schwalmtal-Waldniel hat es erneut einen Wasserschaden gegeben. Laut Mitteilung der Verwaltung wird dieser zeitnah behoben, allerdings müsse deshalb die Bücherei in dieser Woche geschlossen bleiben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken