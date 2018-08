Einsturzgefährdete Gänge: Kasematten werden wieder hergerichtet

Brüggen An der Burg Brüggen haben Fachleute damit begonnen, die teils einsturzgefährdeten Gänge zu sichern. Einst wurden sie zur Verteidigung der Burg genutzt. Bald sollen Touristen die Gänge besichtigen können

Wer Brüggen besucht, kommt an der Burg nicht vorbei. Sie ist „das Herzstück der Gemeinde“, wie Bürgermeister Frank Gellen (CDU) es formuliert, und sie hat der Burggemeinde ihren Namen gegeben. Ein Teil der Burg war in den vergangenen Jahren für Besucher nicht zugänglich: die Kasematten, jene Gewölbegänge, die die Brüggener einst anlegten, um ihre Burg verteidigen zu können.

Nach Einschätzung von Experten wurden die Kasematten zwischen 1520 und 1550 angelegt. Damals gab es gute Gründe, feste Wehranlagen zu schaffen. In seiner „Geschichte des Amtes Brüggen“ berichtet Joseph Deilmann davon, wie immer wieder fremde Heere und Söldnergruppen durchs Land zogen, die der Bevölkerung, ihren Häusern und ihrem Vieh großen Schaden zufügten. Schon um 1500 war Brüggen Deilmann zufolge befestigt. Alte Rechnungen belegen, dass damals und in den Folgejahren Geld ausgegeben wurde, um Tore, Türme und Gänge instandzuhalten. Gräben und Erdwälle kamen hinzu, und das System funktionierte: Truppen des Kurfürsten Friedrich Wilhelm von Brandenburg, die 1651 gegen Brüggen vorrückten, hatten mit ihrem Angriff keinen Erfolg.

Die Arbeiten begleiten Archäologen der Außenstelle Xanten des Landschaftsverbands Rheinland (LVR), denn die Kasematten sind auch für Archäologen spannend, wie Martin Vollmer-König, Leiter des LVR-Amts für Bodendenkmalpflege, erklärte: Bodendenkmäler seien für die Bevölkerung häufig nicht sichtbar und deshalb in den Köpfen nicht präsent. Dabei sei es gesetzlicher Auftrag, Bodendenkmäler zu erhalten, zu schützen und der Öffentlichkeit auch zugänglich zu machen, so Vollmer-König.

Umso erfreuter zeigte er sich, dass die Gemeinde Brüggen einen Weg gefunden hat, die Kasematten auf mehrere Arten künftig zugänglich zu machen. Sind die Gänge wieder sicher begehbar, werden Einheimische und Touristen sie besichtigen können. Sie werden mit Hilfe einer App, die man aufs Smartphone oder iPad laden kann, aber auch erfahren können, wie die Kasematten zu verschiedenen Zeiten aussahen und wie sie genutzt wurden: Menno Mennenga von der Firma Reunion Media kümmerte sich dafür um die virtuelle Rekonstruktion der Gewölbe. Auf Smartphone oder iPad sehen Besucher dann bei der Erkundung der östlichen Kasematte, wie man von dort zu Beginn des 16. Jahrhunderts Hakenbüchsen präparierte, um damit auf anrückende Feinde zu schießen. In der westlichen Kasematte zeigt die App, wie es dort im Zweiten Weltkrieg aussah, als Brüggener Bürger die Kasematten als Luftschutzbunker nutzten, sich bei Fliegerangriffen dort in Sicherheit brachten – ältere Einwohner erinnern sich heute noch daran. Manches Relikt der vergangenen Jahrzehnte, als die Kasematten von der Dorfjugend zum Knutschen genutzt wurden, ist übrigens auch noch erhalten. Die Schriftzüge sind Liebeserklärungen an Jessica und Katja. Und Sascha war da. Auch das erfahren Besucher durch den Schriftzug an der Gewölbe-Wand.