Polizei im Kreis Viersen hat Dieb ermittelt

Brüggen/Nettetal : Einbruchsserie in Vereinsheime vor Aufklärung

Brüggen/Nettetal (busch-) Die Polizei im Kreis Viersen hat eine Serie von elf Einbrüchen – drei in Brüggen, acht in Nettetal – nach monatelangen Ermittlungen aufgeklärt. Dies teilte sie am Dienstag mit. Vier Brüggenern konnte sie elf Einbrüche zur Last legen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken