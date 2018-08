Wahlkampf: Parteien verzichten auf Plakat-Flut vor Wahlen

NIEDERKRÜCHTEN Wenn Politiker-Gesichter von jedem Laternenpfahl auf den Betrachter herablächeln, ist Wahlkampf. Mit beträchtlichem (auch finanziellen) Aufwand pflastern die Ortsvereine der Parteien ihre Gemeinde mit Wahl-Botschaften.

In Niederkrüchten soll damit jetzt Schluss sein: Die CDU, die Grünen, die FDP, die CWG und nach längerer Bedenkzeit nun auch die SPD haben gemeinsam beschlossen, künftig bei Landtags-, Bundestags- und Europawahlen auf das flächendeckende Plakatieren zu verzichten.

Ein entsprechendes Papier unterzeichneten die Parteivertreter Reinhardt Lüger (CDU), Marco Goertz (SPD), Anja Degenhardt (Grüne), Hans-Peter Gotzen (FDP) und Peter-Josef Beines (CWG). „Meines Wissens sind wir die einzige Gemeinde in der Region, die eine solche Vereinbarung auch schriftlich niedergelegt hat“, sagt der CDU-Vorsitzende Reinhardt Lüger. Von den im Rat vertretenen Parteien hat sich nur die Linke nicht angeschlossen.

In Zukunft soll es in Niederkrüchten bei Landtags-, Bundestags- und Europawahlen sechs Standorte mit Plakatierungsflächen geben, auf denen alle Parteien ihre Botschaften unters Volk bringen können. Jede bekommt dabei den gleichen Flächenanteil. Die besagten sechs Standorte müssen noch festgelegt werden. Favorisiert sind im Moment Alt-Niederkrüchten, Elmpt, Oberkrüchten, Heyen, Overhetfeld und die Autobahnabfahrt an der B221. Noch unklar ist, ob die von der Firma Wesselmann bundesweit aufgestellten und durch die Kommune genehmigungspflichtigen Großplakat-Stellwände („Wesselmänner“ genannt) ebenfalls künftig entfallen können.