Ampelschaltung an der Kölnischen Straße/Ummerstraße in Viersen

Bürgermonitor : Rot-Phasen sorgen für Verwunderung

Eine Kontaktschleife verursacht das Problem: Die Linksabieger-Ampel an der Kölnischen Straße zeigt Grün, obwohl kein Auto auf die Ummerstraße biegen will. Foto: Knappe, Jörg (jkn)

Viersen Der Viersener Klaus Jansen wartet seit zweieinhalb Jahren darauf, dass an einer Kreuzung eine Ampel repariert wird. Straßen NRW kennt das Problem, will aber erst im Herbst nachbessern — dann stünden dort sowieso Bauarbeiten an

Fast täglich fährt Klaus Jansen mit dem Auto über die Kölnische Straße in Richtung Viersener Innenstadt zur Arbeit. Häufig muss er dann vor der Kreuzung Kölnische Straße/Ummerstraße bremsen, weil die Ampel Rot zeigt. Eines morgens vor zweieinhalb Jahren, als er dort mal wieder auf Grün wartete, fragte sich der 57-Jährige: „Warum stehe ich hier eigentlich?“ Denn die Ampeln an der Ummerstraße zeigten ebenfalls Rot, der Gegenverkehr auf der Kölnischen Straße hatte freie Fahrt. Weit und breit war auch kein Linksabbieger in Sicht, der von der Kölnischen auf die Ummerstraße fahren wollte. Es dauerte ein paar Tage, bis Jansen einen Verdacht hatte und den Landesbetrieb Straßen NRW kontaktierte. Seitdem wartet er darauf, dass deren Arbeiter das Problem beheben.

Auf dem Heimweg sei ihm damals aufgefallen, was die Ursache ist, sagt Jansen. Er fuhr auf der Kölnischen Straße stadtauswärts, die Ampel an der Kreuzung mit der Ummerstraße zeigte Grün. Er sah zur Seite, bemerkte: Auch die Linksabbieger-Ampel stand auf Grün, obwohl kein Linksabbieger da war. „In dem Fall müsste sie eigentlich Rot zeigen, damit der Gegenverkehr nicht angehalten wird“, sagt der Viersener. Er war sicher: „Die Kontaktschleife im Boden vor der Linksabbieger-Ampel ist kaputt.“ Nur, wenn ein Auto sie passiert, sollte die Ampel zeitnah auf Grün springen.

Info Schildern Sie uns Ihr Problem! Online-Formular unter

www.rp-online.de/ buergermonitor E-Mail viersen@ rheinische-post.de, Betreff: „Bürgermonitor“ Telefon 02162 934320

„Ich habe mich an den städtischen Bauhof gewandt, an die Stadt, an den Landrat. Zuständig ist aber Straßen NRW“, erzählt Jansen. Ein Mitarbeiter von Straßen NRW habe ihm vor zweieinhalb Jahren bestätigt, dass die Kontaktschleife defekt sei. „Aber bis jetzt ist nichts repariert worden.“ Im Februar 2017 und Februar 2018 habe er sich noch mal erkundigt. „Mich wundert, dass das sonst noch keinem aufgefallen ist.“ Schließlich sei die Strecke ja eine viel genutzte Hauptverbindung zwischen Viersen und Mönchengladbach.



Ein Sprecher von Straßen NRW bestätigt: „Wir haben dazu 2017 eine Beschwerde erhalten.“ Dass es auch 2016 und 2018 Anfragen wegen der Ampeln an der Kölnischen Straße/Ummerstraße gegeben habe, sei im Unternehmen jedoch nicht bekannt. Um die Kontaktschleife zu erneuern, müsse die Fahrbahn abgefräst, die alte Schleife aus- und eine neue eingebaut werden. Das seien mehr als nur ein paar Tage Arbeit, „man muss bei der derzeitigen Auftragslage auch erst mal eine Firma finden, die das macht“.