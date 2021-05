Offiziell vorgestellt : Das ist das neue Gemeindelogo von Schermbeck

Schermbeck In einem Ideenwettbewerb hat Schermbeck ein neues Gemeindelogo gesucht. Gewonnen hat der Entwurf von Simone Köllmann. Was das Logo aussagen soll, wer es nutzen darf und welche Vorschläge es nicht geschafft haben.

„Schermbeck braucht mal ein gutes Logo”, war Simone Köllmanns Hauptgrund für die Teilnahme am Schermbecker Logo-Wettbewerb. Als Schermbeckerin mit dem erforderlichen beruflichen Know-how hat sie es verstanden, die vielfältigen Besonderheiten ihres Heimatortes in ihren Logo-Entwurf einzubringen. Die vier Quadrate des besten Logo-Entwurfs weisen auf besondere natur- und kulturräumliche Merkmale der Gemeinde Schermbeck hin. Das blaue Quadrat, auf dessen linker Seite ein Mühlrad abgebildet ist, verweist auf die Lippe, auf Seen und auf fünf ehemalige Wassermühlen in Schermbeck, Gahlen und Bricht. Eine Kopfweide, die vor einem grünen Hintergrund ein Fahrrad überragt, erinnert an den Waldreichtum der Gemeinde und an die vielen Freizeitmöglichkeiten. Das Bild der ehemaligen reformierten Kirche nahe der Burg möchte den Betrachter des roten Quadrates darauf hinweisen, dass Schermbeck seinen Bewohnern und Besuchern regelmäßig kulturelle Veranstaltungen anbietet. Das Dunkelgrün des vierten Quadrates steht für das Grün der meisten Schützenvereine. Da nicht alle acht Schermbecker Schützenvereine oder -gilden ins Quadrat passten, stehen die beiden Wappen der Kiliangilden stellvertretend für das vielhundertjährige Schützenbrauchtum des Ortes.