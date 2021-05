Corona-Pandemie in Brüggen : FDP will Förderung für Klimageräte in Kitas nutzen

FDP will Förderung für Klimageräte in Kitas nutzen

Brüggen Um Kinder in Schulen in Kitas vor dem Corona-Virus zu schützen, soll die Gemeinde Klimageräte anschaffen. Dafür gibt es Geld vom Bund.

Die Brüggener FDP hat einen Antrag gestellt, der für höhere Sicherheit vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus und insgesamt für ein besseres Klima in Grundschulen und Kindergärten sorgen soll. So soll die Verwaltung nach Vorstellung der FDP prüfen, ob die Gemeinde Brüggen davon profitieren kann, dass der Bund über das Wirtschaftsministerium den Einbau von stationären Frischluft-Klimaanlagen mit einer Förderung in Höhe von 80 Prozent unterstützt. Außerdem soll die Verwaltung beziehungsweise Fördermittelmanagerin Beatrix Schuren prüfen, ob diese Förderung auch für Klimageräte an weiterführenden Schulen abgerufen werden kann.