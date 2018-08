Starker Alexander Blix im Derby Dülkener FC gegen 1. FC Viersen

Fußball : Dülkens Torwart als verhinderter Derbyheld

Alexander Blix machte gegen Viersen ein starkes Spiel. Foto: Fupa

Viersen Alexander Blix hielt beim Bezirksliga-Start lange Dülkens 2:1-Führung gegen Viersen fest - dann kam die Nachspielzeit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(pas-) Keine zwei Minuten fehlten, dann wäre Alexander Blix wohl zum großen Derbyhelden geworden. Schließlich war es der Torhüter, der seinen Dülkener FC im ersten Pflichtspielduell der Fußball-Bezirksliga gegen den 1. FC Viersen lange auf Siegkurs hielt. Gegen den Kopfballtreffer von Simon Hetterle zum 2:2 war der Keeper in der vierten Minute der Nachspielzeit allerdings machtlos. „In dem Moment hat sich das angefühlt wie eine Niederlage“, sagt der 30-jährige, der mit etwas Abstand aber positiv denkt: „Das Unentschieden war verdient, deswegen können wir mit dem Punkt zufrieden sein.“

Vor dem mit Spannung erwarteten Auftaktspiel der aus der Kreisliga aufgestiegenen Dülkenern gegen den Landesliga-Absteiger sei man sich der Außenseiterrolle klar bewusst gewesen: „Wir wussten, dass Viersen eine starke Truppe hat, das Ergebnis hätten wir vor der Partie unterschrieben.“ Dann lief die Partie für die Gastgeber vor 250 Zuschauern aber perfekt, nach Toren von Sascha Lochner und Patrick Hinz stand es zur Pause 2:0. Dann sah jedoch Pascal Wüsten binnen vier Minuten die Gelb-Rote Karte – für Blix die entscheidende Szene: „In Unterzahl war es dann brutal. Viersen ist eine richtig gute Mannschaft. Und sobald das 1:2 fiel, hat der Gegner richtig Oberwasser bekommen.“ Der Schlussmann stemmte sich mit aller Kraft gegen den Ausgleich und wuchs gleich mehrfach mit Glanztaten über sich hinaus. „Dass ich ausgerechnet in so einem Spiel einen guten Tag hatte, freut mich“, findet er. Dennoch sei der Ausgleich tief in der Nachspielzeit überfällig gewesen: „Wir können im Endeffekt froh sein, dass das 2:2 erst so spät fiel. Ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn das Spiel noch zehn Minuten weitergelaufen wäre.“

So nimmt der DFC einen Punkt mit in die kommenden Partien gegen Gegner, die sicherlich eher auf Augenhöhe liegen. Am Mittwoch geht es um 20 Uhr zum SSV Strümp, am Sonntag dann zum FC Meerfeld. „Diese Gegner sagen mir, ehrlich gesagt, noch nicht viel“, gibt Blix zu, „aber für uns geht es ohnehin nur um den Klassenerhalt. Alles andere wäre für einen Aufsteiger vermessen.“