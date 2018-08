ASV Süchteln in der Fußball-Landesliga

Schwalmtal (wiwo) Der ASV Süchteln enttäuschte zum Auftakt in die neue Saison der Fußball-Landesliga. Er unterlag Aufsteiger Teutonia St. Tönis 1:2 (1:1). „Die Niederlage haben wir uns selbst zuzuschreiben.

Dabei erwischten die Süchtelner einen Auftakt nach Maß. Schon in der 4. Minute jagte Sean Herrmann das Spielgerät nach schöner Vorarbeit von Morten Heffungs zum 1:0 in die Maschen des St. Töniser Tores. „Wahrscheinlich haben wir gedacht, dass das so weitergeht“, meinte Losing. Seine Akteure knüpften an diese vielversprechende Aktion aber nicht an. Den Süchtelnern fehlte beinahe über die gesamte Partie der Zugriff im Mittelfeld. „Wenn drei, vier Spieler die Form nicht erreichen, bekommt man die Kompaktheit im Mittelfeld nicht hin. Wir haben uns dann auf einen Schlagabtausch eingelassen und das war überhaupt nicht nötig“, erklärte der ASV-Coach. In der 37. Minute profitierte St. Tönis erstmals von so einem Ballverlust. Die Gäste spielten den Rekordtorjäger Burhan Sahin, 53 Treffer in der Aufstiegssaison, mit einem Pass zwischen die ASV-Innenverteidiger frei und der versenkte den Ball in sehenswerter Manier über Torhüter Philip Grefkes hinweg zum 1:1.