Kreisliga A Fußballkreis Kempen/Krefeld

Im ersten Punktspiel nach dem Abstieg in die A-Liga setzten sich die TSV-Fußballer daheim 4:2 gegen Bracht durch. Mit-Absteiger SC Waldniel konnte sich ebenfalls durchsetzen, er siegte in Hüls.

TSV Kaldenkirchen - TSF Bracht 4:2 (3:1). „Am Ende war es wirklich noch ein hart umkämpfter Sieg für uns“, sagte Kaldenkirchens Trainer André Küppers. Seine Jungs bestimmen ganz klar den ersten Abschnitt und führten durch die Tore von Michael Goertz, Yannik Gurrath und David Kückemanns beim Gegentreffer von Calvin Bunte schon mit 3:1. „Wir haben einfach nicht all unsere tollen Chancen verwerten können“, so Küppers. Sein Trainerkollege Graziano Ruggeri stellte sein Team in der Pause um, und plötzlich bekamen die Brachter Oberwasser und verkürzten durch den zweiten Treffer von Bunte auf 2:3. „Wir waren dem Ausgleich zum Greifen nahe“, ärgerte sich Ruggeri. In der Nachspielzeit markierte Dennis Datko für Kaldenkirchen dann das 4:2.