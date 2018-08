Erstes Puntspiel-Derby zwischen dem Dülkener FC und dem 1. FC Viersen

Fußball : Dülkener sind heiß auf das Duell gegen den 1. FC Viersen

VIERSEN Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte beider Fußballklubs steht ein Punktspiel gegeneinander an.

(sale) Der Tag der Tage für die Fußballer des Dülkener FC ist ganz nah: Am Sonntag (17.30 Uhr) steigt im heimischen Stadtgarten das erste Bezirksliga-Spiel seit dem Abstieg vor acht Jahren - ausgerechnet gegen den großen Lokalrivalen 1. FC Viersen. Obwohl die beiden Vereine in Zukunft gemeinsame Sache machen wollen und diese Kooperation am vergangenen Samstag feierten, ist das Aufeinandertreffen etwas ganz Besonderes, denn es ist das erste Ligaduell in der Geschichte beider Vereine.

Dass der 1. FC das Testspiel im Rahmen der Saisoneröffnung der Klubs (4:1) sowie beim Brüggener Burgpokal (3:1) für sich entschied, zählt dann nicht mehr. Ohnehin wollen die beiden Trainer Daniel Saleh und Matthias Denneburg die Ergebnisse nicht zu hoch hängen, hatten beide doch mit personellen Problemen zu kämpfen. Ein Indiz dafür, wo es für beide Teams hingehen könnte, könnten die Resultate trotzdem sein: Während die Viersener nach dem bitteren Abstieg auf ganz oben mitspielen wollen, liegt der Fokus des DFC auf dem Klassenerhalt. „Natürlich ist unser Ziel als Aufsteiger erst einmal, am Ende über dem Strich zu stehen“, verrät Denneburg, der seit dieser Saison das Sagen in Dülken hat. „Was darüber hinaus möglich ist, werden die ersten Wochen zeigen.“ Genau wie Saleh geht er davon aus, dass sich relativ schnell eine Zwei-Klassen-Gesellschaft in der Liga entwickeln könnte. Für beide zählen die DJK/VfL Giesenkirchen, Victoria Mennrath und die Landesliga-Absteiger zum engsten Favoritenkreis. Dass sich eben auch der 1. FC Viersen in diesem befindet, scheint Denneburg eher zu motivieren als einzuschüchtern. „Man könnte unendlich viele Phrasen vor diesem Spiel dreschen. Fakt ist aber, dass wir auf unserem Platz und vor unseren Zuschauern natürlich Gas geben und alles raushauen wollen“, sagt er.

Info Weitere Parkplätze am Wasserturm vorhanden Mit Blick auf das Stadtderby und den erhöhten Zuschauerandrang weisen die Dülkener darauf hin, dass Ausweichparkplätze direkt am Wasserturm zur Verfügung stehen. Von dort sind es fünf Minuten Fußweg bis zum Stadion. Die Dükener gehen davon aus, dass die Parkplätze am Stadion bereits frühzeitig belegt sind, weil auch die DFC-Reserve gegen TIV Nettetal bereits um 15 Uhr spielt.