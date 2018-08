Sommerturnier des Reitervereins Niederkrüchten

Niederkrüchten Beim Sommerturnier des RV Niederkrüchten hatte Jasmin Weise als Siegerin des M*-Springens keine Probleme mit dem Parcours. Das sah insbesondere eine Starterin anders. Das Derby ging an Lokalmatadorin Julia Claßen.

Die aus Süchteln kommende Hufschmiedin Nicola Schmitz, Rheinische Meisterin der Springamateure auf S-Ebene vor zwei Jahren, fuhr wieder unverrichteter Dinge nach Hause. Ihr passte es nicht, dass in der Hindernisbahn des M-Springens zwei Naturhindernisse eingebaut waren, nämlich ein Holzstamm und das einmalige Pulvermanns Grab, für das die Niederkrüchtener bekannt sind und das sie Anlehnung an das legendäre Hindernis beim Springderby in Hamburg so genannt haben. In Niederkrüchten geht es durch eine Senke, wobei zwei Sprünge zu absolvieren sind. „Ich wollte hier nicht Gräben und Wälle reiten“, reagierte Schmitz sauer. „Mit meinem Pferd wollte ich über eine ganz normale Springbahn eine Korrekturrunde reiten.“ Es fehlte dafür in diesem Springen der künstlich angelegte Wassergraben, eigentlich ein Muss für ein M-Springen. „Ist aber ein Naturhindernis vorhanden, muss es gegenüber dem Wassergraben den Vorzug bekommen“, rechtfertigte sich Johnen. Letztlich gab es im Springen aber kaum ein Pferd, das in der ungewohnten Kombination im Pulvermanns Grab einen Balken abwarf, was eher am letzten Sprung vor dem Ziel passierte.