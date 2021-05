Bürgermonitor : Sch(m)utzwall in Uedem entfernt

UEDEM Ein Keppelner ärgerte sich über einen Wall, der die Anwohner vor Regen schützen soll. Beim Bau wurde auch Bauschutt verarbeitet. Nun wurde die Gemeinde wurde tätig und trug den Bauschutt ab.

„Ich möchte mal eine Lanze brechen für unsere Gemeinde und deren Mitarbeiter“, schrieb Franz-Josef Hünnekes dem Bürgermonitor unserer Redaktion. Freilich waren diese Zeilen ironisch gemeint, denn Hünnekes ärgerte sich über das, was die Verwaltung vor seinem Haus fabriziert hatte. Es geht um einen Schutzwall, den die Gemeinde an der Straße am Rickenkamp in Keppeln aufgeschüttet hatte. Offenbar fanden dabei Reststoffe Verwendung, die eigentlich hätten fachmännisch entsorgt werden müssen.