Mobilität in Rommerskirchen : Suche nach Fördermitteln für Elektroladesäulen

Mobilität in Rommerskirchen

In Rommerskirchen gibt es noch nicht viele Möglichkeiten, im öffentlichen Raum Elektro-Autos aufzuladen. Foto: Achim Blazy (abz)

Rommerskirchen Die SPD will die Infrastruktur für Elektro-Autos in Rommerskirchen verbesser. Dazu soll die Gemeinde Fördertöpfe des Bundes anzapfen.

Die Infrastruktur für Elektromobilität in Rommerskirchen soll ausgebaut werden, unter anderem mit einer Ladestation an der im Entstehen befindlichen neuen Mobilstation am Bahnhof. Die örtliche SPD macht sich unterdessen Gedanken um die Finanzierung. Vor der heutigen Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Tier- und Klimaschutz haben die Sozialdemokraten dazu einen Antrag formuliert. Danach soll die Gemeindeverwaltung prüfen, inwieweit Rommerskirchen vom neuen Förderprogramm des Bundes zum Aufbau einer öffentlichen Ladeinfrastruktur für Elektro-Fahrzeuge profitieren kann. „Sollte eine Nutzung möglich sein, wird um fristgerechte Beantragung entsprechender Fördermittel gebeten“, schreibt der SPD-Fraktionsvorsitzende Heinz Peter Gless.