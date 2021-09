Wirtschaftsförderung der Stadt : Viersen soll zu einer Startup-City werden

Viersen Die Wirtschaftsförderung möchte ein Ökosystem für Jungunternehmer aufbauen. Was das bewirken soll, war Thema bei einem Netzwerk-Treff.

Moderator Markus Wessel führte durch den Abend und ging der Frage auf den Grund, warum Unternehmen mit Startups zusammenarbeiten sollten: „Startups bringen Geschwindigkeit rein. Wir wollen nicht einrosten und uns immer wieder neu erfinden“, antwortete Matthias Nawrocki, Head of Startup Collobaration bei dem Unternehmen Gira.

In Viersen eine Startup-Szene aufbauen? Elke Hohmann von der Industrie- und Handelskammer Mittlerer Niederrhein (IHK) findet: „Wir haben am Niederrhein beste Voraussetzungen für eine Startup-City.“ Was sie betonen möchte: „Startups suchen ihresgleichen. Deswegen sind solche Veranstaltungen und der Austausch wichtig.“