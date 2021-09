Wirtschaft in Viersen : Ein Meilenstein für Mackenstein

Jordi Verdés und Tatsushi Kuramae von Kurita eröffneten das neue Technologie-Zentrum gemeinsam mit Viersens Bürgermeisterin Sabine Anemüller. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Viersen Das international agierende Unternehmen Kurita hat sein neues Technologie-Zentrum in Mackenstein eröffnet und die Forschungszweigstelle in Düsseldorf geschlossen. Neben Mannheim ist Viersen nun der einzige weitere Standort in Deutschland.