Corona-Pandemie : Elf Neuinfektionen am Donnerstag im Kreis Viersen

Elf Neuinfektionen am Donnerstag im Kreis Viersen

Das Kreisgesundheitsamt registrierte am Donnerstag elf Corona-Neuinfektionen im Kreis Viersen. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Kreis Viersen Auch am Donnerstag sind die Infektionszahlen im Kreis Viersen weiter gesunken. 200 Einwohner befinden sich aktuell in Quarantäne. Der Inzidenz-Wert sinkt weiter.

Auch am Donnerstag sind die Infektionszahlen im Kreis Viersen weiter gesunken. Das Kreisgesundheitsamt registrierte elf Neuinfektionen, die Zahl der Infizierten im Kreis Viersen insgesamt sank von 218 am Mittwoch auf 205. Und: 200 Einwohner befinden sich aktuell in Quarantäne.