Park in Viersen-Süchteln : Alter Tierpark wird umgestaltet

Mitglieder von Parents for Future hielten vor der Sitzung des Planungsausschusses Plakate gegen die Umgestaltung des Parks hoch. Foto: Adelheid Fritz-Voit

Viersen-Süchteln Nach scharfer Debatte im Planungsausschuss stimmte die Mehrheit für die millionenschwere Umgestaltung des Parks in Süchteln. Die Grünen äußerten Kritik an der Planung — und an der Bürgerbeteiligung.