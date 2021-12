Im Kapellenfeld in Niederkrüchten : Einbrecher erbeuten Auto und Motorrad

Niederkrüchten Mit Ersatzautoschlüsseln, die Einbrecher in einer Box in der Küche entdeckten, entwenden sie einen Pkw und ein Motorrad.

13 Uhr sind der oder die Täter in ein freistehendes Einfamilienhaus im Kapellenfeld in Niederkrüchten eingebrochen. Durch Aufhebeln der Kellertür im hinteren Bereich des Hauses gelangten die Tatverdächtigen in den Keller und von dort aus in die Wohnräume und durchsuchten diese. Wie die Polizei weiter mitteilt, brachen sie eine Geldkassette in der Küche auf. Aus dieser entwendeten sie die Ersatzschlüssel eines Pkw Dodge Ram mit dem Kennzeichen KK-HH 27, einer weißen Harley Davidson (KK-HH 33) sowie Bargeld. Die Harley Davidson besitzt einen auffälligen schwarzen Flammendruck an den Seiten. Mit den Ersatzschlüsseln wurden die Fahrzeuge gestohlen. Hinweise auf Tatverdächtige oder auf den Verbleib der Fahrzeuge und deren Kennzeichen bitte an die Kriminalpolizei über die Rufnummer 02162 3770.