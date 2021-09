Event in Viersen : Der Aufbau fürs Streetfood-Festival im Casinogarten läuft

Aufbau Streetfood-Festival Foto: Martin Röse

Viersen Am Donnerstag begann im Casinogarten in Viersen der Aufbau fürs zweite Streetfood-Festival. An 30 Essensständen kann von Freitag an probiert, geschlemmt, gegessen werden. Für Besucher gilt die 3G-Regel.

Alfred Chust hat seinen zum Imbissstand umgebauten Pferdeanhänger schon im Casinogarten geparkt, wird dort von diesem Freitag an beim zweiten Viersener Streetfood-Festival vegetarische und vegane israelische Küche anbieten. Kai Harbig hilft mit dem Öl, muss gleich noch 200 Meter Lichterketten in die Bäume bringen. Insgesamt 30 Essensstände bieten in dem Park Spezialitäten aus aller Welt an – von frittierten Burgern über chinesische „Dim Sum“ (gedämpfte Teigtaschen) bis zu Halloumi-Fritten. Dazu gibt’s Musik und Kinderbetreuung. An diesem Freitag ist das Festival bis 22 Uhr geöffnet, am Samstag von 12 bis 22 Uhr, am Sonntag von 12 bis 19 Uhr. Der Eintritt für alle drei Tage kostet drei Euro, Kinder unter 14 Jahren können das Festival gratis besuchen. mrö/RP-Foto: Röse

(mrö)