Erneut Vandalismus in Born : Ärger über Schmierereien in Brüggen-Born

Brüggen Ärger und Enttäuschung beim Verein „Heimatfreunde Born“: Unbekannte haben den vereinseigenen Schaukasten beschmiert und auch die Wände der Bushaltestelle. Es ist nicht das erste Mal.

Ärger und Enttäuschung beim Verein „Heimatfreunde Born“: Erneut haben Unbekannte an der Kreuzstraße/Josefssäule die Rückwand des neuen Heimatfreunde-Schaukastens und die durchsichtigen Wände des neuen Bushaltehäuschens verunreinigt. Einen Monat zuvor war dies schon einmal vorgekommen. Der hinterlassene Schriftzug, so die Vermutung der Heimatfreunde, scheint eine Signatur zu sein. Nach der ersten Schmier-Aktion glaubten sie damals an einen einmaligen Vorfall und brachten ihn deshalb nicht bei der Polizei im Kreis Viersen zur Anzeige. „Für ein paar Sekunden der vermeintlich ‚mutigen Aktion‘ benötigten wir Stunden der Reinigung“, sagt Heimatfreunde-Vorsitzender Thorsten Merz verärgert. Alles sei gesäubert worden und nun wiederhole sich der ärgerliche Vorfall nach einem Monat wieder. Die Heimatfreunde Born sind enttäuscht, da sie sich für diese Ecke verantwortlich fühlen und diese von einem engagierten Bürger in Ordnung gehalten werde.