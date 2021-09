Kriminalität in Viersen : Gleich sieben Einbruchsversuche an der Paul-Heimen-Straße

Die Polizei bittet nach den Vorfällen um Zeugenhinweise. Foto: dpa/Friso Gentsch

Viersen Die Polizei hat für die Zeit von Dienstag, 20 Uhr, bis Mittwoch, 10 Uhr, sieben versuchte Einbrüche in Häusern an der Paul-Heimen-Straße in Viersen-Dülken verzeichnet. „In allen Fällen versuchten die Einbrecher das Haustürschloss zu überwinden, scheiterten jedoch überall an der guten Türsicherung“, teilte ein Polizeisprecher mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Zeugen, die Hinweise zu den Vorfällen in Dülken geben können, bittet die Polizei, sich telefonisch an das Kriminalkommissariat 2, Rufnummer 02162 3770, zu wenden.

(naf)