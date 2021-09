Corona-Pandemie : Inzidenz-Wert im Kreis Viersen leicht angestiegen

Die Zahl der Neuinfizierten in den zurückliegenden sieben Tagen je 100.000 Einwohner ist im Kreis Viersen am Sonntag leicht angestiegen. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Kreis Viersen Der Inzidenz-Wert im Kreis Viersen ist am Wochenende leicht angestiegen. Er kletterte von 46 am Freitag auf 48 am Sonntag. Damit liegt die Inzidenz im Kreis Viersen aber immer noch deutlich unter dem NRW-Wert.

Der betrug am Sonntag 74.

Die Lage in den Krankenhäusern im Kreis Viersen hat sich entspannt. Zwei Covid-19-Patienten mussten laut Divi-Intensivregister am Sonntag auf Intensivstationen behandelt werden, einer wurde invasiv beatmet. Vier der 35 Intensivbetten waren frei. Der Anteil der Covid-19-Patienten an allen Intensivpatienten lag in den Krankenhäusern im Kreis Viersen bei 6,5 Prozent (NRW: 7,8 Prozent).