Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Montag, 27. Dezember 2021) : Gesundheitsamt verzeichnet wenige Neuinfektionen

Mönchengladbach Zuletzt wurden vor mehr als sieben Wochen so wenige neue Fälle gemeldet. Allerdings spiegeln die Zahlen womöglich nicht die Realität wider. Woran das liegt und die wichtigsten Werte im Überblick.

Weniger Neuinfektionen innerhalb eines Tages hatte das Gesundheitsamt zuletzt Anfang November verzeichnet (neun Fälle, gemeldet am Mittwoch, 3. November). Die Meldedaten aber malen womöglich ein verzerrtes Bild. Das Robert-Koch-Institut (RKI) weist etwa darauf hin, dass „während der Feiertage und zum Jahreswechsel“ mit einer „geringeren Test- und Meldeaktivität“ zu rechnen sei und die Daten so „nur ein unvollständiges Bild der epidemiologischen Lage“ ergeben könnten.

In Mönchengladbach liegt die Sieben-Tage-Inzidenz laut RKI aktuell bei 123,6 (Vortag: 125,9). Den landesweite Durchschnitt weist das Institut mit 183,8 und die Bundesinzidenz mit 222,7 aus. Auch bei all diesen Werten ist auf die aktuelle Meldelage zu achten.

Angaben zu den Quarantäne-Fällen macht das städtische Gesundheitsamt weiterhin nicht. Seit mehr als einer Woche weist die Stadt die Zahl nicht mehr aus. Ein Stadtsprecher begründete dies vergangene Woche mit einem Problem in der Software „Sormas“ nach einem Update. „Mit Hochdruck“ werde an einer Lösung gearbeitet, hieß es.

Laut Divi-Intensivregister werden aktuell (Stand: Montag, 27. Dezember, 11.15 Uhr) 15 Corona-Patienten in Mönchengladbacher Krankenhäusern intensivmedizinisch behandelt. Davon werden elf invasiv beatmet. Covid-19-Patienten belegen 18,29 Prozent der insgesamt 82 in Mönchengladbach derzeit zur Verfügung stehenden Intensivbetten. Nur zwei Betten sind noch frei. Anzumerken ist dabei, dass die Intensivstationen überregional aufgestellt sind, also Patienten aus Mönchengladbach auch andernorts behandelt werden könnten – und Patienten, die nicht in Mönchengladbach leben, in hiesigen Krankenhäusern aufgenommen werden.