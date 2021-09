Event in Viersen : Spontaner Musikgenuss beim Jazzfestival

Event in Viersen

Swingmusik unter freiem Himmel, ein Foodtruck mit Burgern und kalten Getränken, kein Eintritt – am Samstagabend können Besucher spontan zum Jazzfestival in den Viersener Lyzeumsgarten kommen. Unser Archivfoto zeigt die Musik-Matinée im Lyzeumsgarten 2019. Foto: Frank Schiffers

Viersen Die neue Corona-Schutzverordnung macht’s möglich: Besucher können am Samstag ohne Voranmeldung die Gratis-Open-Air-Konzerte im Lyzeumsgarten besuchen.

Das diesjährige 34. Jazzfestival beginnt am Freitag, 24. September, mit einem Konzert in der Remigiuskirche. Die Eröffnungsveranstaltung mit dem Sebastian-Gahler-Trio und Organist Reinhold Richter ist bereits ausverkauft.

Die Open-Air-Konzerte am Festivalsamstag, 25. September, im Lyzeumsgarten hinter der Festhalle sind nun aufgrund der neuen Corona-Schutzverordnung des Landes NRW für alle Interessierten ohne Anmeldung offen. Bei freiem Eintritt spielen ab 18 Uhr die beiden Gewinnerbands der Jazzband-Challenge: Minluvi und Lanzensticker. Beide Jazz-Trios kommen von der Artez-Musikakademie in Arnheim . Bei Minluvi liegt der Schwerpunkt auf eigenen Arrangements von Jazzstandards. Die Band präsentiert aber auch ihre Interpretationen von moderner Jazzmusik. Bei Lanzensticker geht es um Energie und Kreativität. Sie setzen auf tanzbare Swing-Nummern, knackige Funk-Grooves oder freie Soundscape-Improvisationen. Ab 20 Uhr nehmen French Blue aus Düsseldorf das Publikum mit auf eine Reise zu den Wurzeln der modernen Musik. Dabei landet das Quartett bei Hits aus den 1920er- und 1930er-Jahren. Und beim Lindy Hop, der Mutter aller Swing-Tänze. Ein Tänzerpaar aus der Lindy-Hop-Szene garantiert zusätzlich für Stimmung mit Zeitkolorit. Begleitet wird das Musikangebot im Lyzeumsgarten von Streetfood. Mr. Le’s Foodtruck lockt mit Burgern und kalten Getränken.

In der Festhalle spielt um 19 Uhr die Essener Combo Botticelli Baby eine Mischung aus Jazz und Punk. Ab 21.30 Uhr bringt das Moka Efti Orchestra – die Bigband aus der TV-Serie „Babylon Berlin“ – die Musik und das Lebensgefühl der 1920er-Jahre zurück. Mit dem Bigbandsound der 1940er- und 1950er-Jahre geht es bei der Sonntags-Matinée mit der International Rotary Bigband ab 11 Uhr in der Festhalle weiter. Am Sonntagnachmittag heißt es beim Junior’s Jazz Open ab 16.30 Uhr: „Tanz mal mit der Maus mit dem WDR Funkhausorchester“