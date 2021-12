Verband kritisiert NRW-Ministerpräsidenten : IHK fordert Verzicht auf 2G-Regelung im Einzelhandel

Kreis Viersen „Der Handel ist kein Pandemietreiber“, hat Jürgen Steinmetz, IHK-Hauptgeschäftsführer, jetzt an NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst geschrieben.

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein hat in einem Brief an NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) und die Landtagsabgeordneten gefordert, bei Anpassungen der Corona-Schutzverordnung die angespannte Situation der Gewerbetreibenden im Blick zu haben. „Eine 2G-Regelung im Einzelhandel ist für uns aber keine zielführende Maßnahme, um die Zahl der Neuinfektionen zu reduzieren“, so IHK-Geschäftsführer Jürgen Steinmetz. Aus seiner Sicht ist der Handel kein Pandemietreiber. Es sei wichtig, regional differenzierte Maßnahmen zu treffen, wenn das Infektionsgeschehen und die Impfquote unterschiedlich ausgeprägt sind.