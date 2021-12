Untersuchung der IHK Mittlerer Niederrhein : 300 Krefelder Firmen fordern von der „Ampel“ Klimaschutz mit der Industrie

IHK-Hauptgeschäftsführer Jürgen Steinmetz Foto: IHK

Krefeld Die IHK hat eine Umfrage unter Unternehmen durchgeführt und die Bedeutung sowie die internationale Wettbewerbsfähigkeit des Industriestandorts analysiert.

Die Industrie am Mittleren Niederrhein war in den vergangenen Jahren ein wichtiger Impulsgeber für die gesamte Wirtschaft in der Region. Doch wie ist die Stimmung in den Industrieunternehmen und den Branchen des Verarbeitenden Gewerbes? Vor welchen Herausforderungen stehen die Betriebe? Um sich davon ein Bild zu machen, hat die Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein die Bedeutung und internationale Wettbewerbsfähigkeit des Industriestandorts analysiert. „Unsere Untersuchung bestätigt wieder einmal den großen wirtschaftlichen Stellenwert der Industrie für unsere Region“, erklärt IHK-Hauptgeschäftsführer Jürgen Steinmetz. „Aber es wird auch deutlich, dass nun von der Politik wichtige Grundvoraussetzungen für die weitere Zukunftsfähigkeit des Industriestandortes geschaffen werden müssen.“ Für die Ergebnisse hat die IHK amtliche Statistiken ausgewertet und rund 300 Industrieunternehmen aus Krefeld und der Region nach ihrer Standortbewertung gefragt.

19,3 Prozent der Beschäftigten in der Region arbeiten demnach im Verarbeitenden Gewerbe. Sie sind für rund 20 Prozent der Wertschöpfung verantwortlich. „Damit leistet unsere Industrie einen wichtigen Beitrag zum wirtschaftlichen Wohlstand unserer Region“, so Steinmetz. „Das ist jedoch nur der direkte Beitrag. Zusammen mit dem indirekten Beitrag, der durch die Verflechtung der Industrie in die regionalen Wertschöpfungsketten zusätzlich entsteht, dürfte der Einfluss der Industrie noch einmal größer sein.“ Dabei ist die Industrie am Mittleren Niederrhein mit einem Anteil der Auslandsumsätze von 52 Prozent an den Gesamtumsätzen deutlich exportstärker als die Industrie in NRW im Durchschnitt.

In Krefeld arbeiten 25 Prozent aller sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im verarbeitenden Gewerbe. Krefeld ist besonders durch die Chemieindustrie sowie die Metallerzeugung und -bearbeitung geprägt. Allein in der Chemieindustrie arbeiten sieben Prozent aller sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Krefeld. Damit ist der Anteil rund viermal größer als der Beschäftigungsanteil dieser Branche in NRW. Die Ergebnisse der Umfrage zeigen, welche Standortbedingungen nötig sind, damit die Industrie weiterhin als starker Impulsgeber in der Region wirken kann. Aus der Sicht der Unternehmen sind die drei wichtigsten Standortfaktoren für die internationale Wettbewerbsfähigkeit die Verfügbarkeit digitaler Infrastruktur, die Energieversorgungssicherheit und die Höhe von Steuern und Abgaben. „Die Digitalisierung ist demnach auch im Verarbeitenden Gewerbe von herausragender Bedeutung“, so Steinmetz. Bei der digitalen Infrastruktur vergeben die Industriebetriebe jedoch auf einer Schulnotenskala im Schnitt die Note 2,90 für die Wettbewerbsfähigkeit dieses Faktors. „Gemessen an der Bedeutung zeigt sich hier deutlich Verbesserungspotenzial.“

Einen ähnlich großen Stellenwert hat die Energiesicherheit für die Industrie. Diesen Faktor bewerten die Unternehmen positiv mit der Durchschnittsnote 2,17. „Dies zeigt, dass die Industriebetriebe die Energieversorgung aktuell als sicher empfinden“, sagt Steinmetz. „Dieser Status-Quo muss aber mindestens erhalten werden.“ Dass bei der Energiepolitik dennoch Handlungsbedarf besteht, wird vor allem bei der Bewertung der Wettbewerbsfähigkeit der Energiekosten deutlich. Die Durchschnittsbewertung von 3,37 deutet auf einen klaren Wettbewerbsnachteil hin. Die Bewertung von Steuern und bürokratischen Belastungen zeigt, dass die Faktoren in diesem Themenfeld die Erwartungen der Unternehmer mit Blick auf die Wettbewerbsfähigkeit nicht erfüllen können. „Gesetze sollten unternehmerische Tätigkeit fördern und nicht behindern“, fordert Steinmetz. „Regional sollte außerdem auf niedrige Realsteuerhebesätze geachtet werden.“