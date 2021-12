Jubiläum in Viersen-Dülken : Alte Fotos vom Clara-Schumann-Gymnasium gesucht

Dülken Im nächsten Jahr wird die Schule 150 Jahre alt. Zum Jubiläum ist eine Ausstellung geplant. Dafür sucht die Schule jetzt Exponate.

Die Gründung der Schule geht auf eine Spende des Fabrikanten und Ehrenbürgers Mathias Bücklers zurück. 1872 konnte das neue Schulgebäude an der Friedenstraße (heute Verwaltungsgebäude der Stadtverwaltung an der Theodor-Frings-Allee) unter großer Beteiligung der Bevölkerung eingeweiht werden.1965 zog die Schule in das Gebäude an der Brandenburger Straße in Dülken um, nachdem der Rat beschlossen hatte, das Städtische Progymnasium auszubauen und eine Oberstufe einzurichten, damit in Dülken das Abitur abgelegt werden konnte.