Award für Brüggener : Redner aus Brüggen im Weltrekord-Team

Der in Born lebende Alexander Niggemann (45) hat beim neunten internationalen Speaker Slam gewonnen. Der gebürtige Schleswiger (Schleswig-Holstein), der Wirtschaft in Köln und Bielefeld studiert hat, als Autor arbeitet und für Firmen Impulsvorträge hält, holte den Excellence Award beim Weltrekord in Rheinland-Pfalz .

Bisher wurde der internationale Speaker Slam von Hermann Scherer auch mal in New York oder Wien ausgetragen. Nun traten im kleinen Ort Mastershausen Sprecher aus elf Nationen an, um einen neuen Weltrekord aufzustellen. Bei einem vierminütigen Schlagabtausch auf zwei Bühnen parallel gaben sie in unterschiedlichen Disziplinen und drei Sprachen ihr Bestes.