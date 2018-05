Viersen: Hier bin ich König

Viersen Einmal im Leben ein König sein: Bei den Schützenvereinen und -bruderschaften geht das. In unserer Reihe stellen sich die Majestäten aus dem Westkreis mal auf andere Weise vor. Heute: König Sebastian und Königin Helen

Eigentlich schon immer. In die finale Planung gingen wir aber im März 2017.

Bei unseren Schützenfreunden aus Breyell-Natt, bei deren letztem Schützenfest nach dem Festzug an der Theke.

Was war Ihr erster Gedanke, nachdem er Sie gefragt hatte?

... einen Königszug hinter sich haben. Wir haben in unserem Fall sogar zwei, und die nehmen uns ein großes Stück Arbeit ab, sodass wir noch entspannter feiern können.

Schützenfest oder Karneval - was ist schöner (und warum)? Da könnten wir den ganzen Abend drüber diskutieren, da die Königin im Karneval auch sehr aktiv ist. Ich denke, es gleicht sich bei uns auf genau das richtige Level aus.

Das gibt es nur in Ihrem Ort, Ihrem Verein: Viele junge Menschen, die immer mehr Spaß an "Glaube, Sitte, Heimat" finden. Gerade jetzt mit uns als jüngstem Königspaar der Bruderschaft! Das macht großen Spaß. Erstmals läuft in diesem Jahr unser neuer "Frauenzug" mit. Das ist mir persönlich eine große Freude.