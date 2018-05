Viersen: Hier bin ich König

Viersen Einmal im Leben ein König sein: Bei den Schützenvereinen und -bruderschaften geht das. In unserer Reihe stellen sich die Majestäten aus dem Westkreis mal auf andere Weise vor. Heute: König Torsten und Königin Jacqueline

Nach dem 48. Schuss fiel der Vogel in Zeitlupe von der Stange.

Was war Ihr erster Gedanke, als er Sie gefragt hat?

Was für eine Frage! Klar bin ich dabei!

Lieblingslied beim Schützenfest: Wir haben zwei Lieblingslieder: "Die Seele brennt" von B.O. und "Was für eine geile Zeit" von Ben Zucker.

Schützenfest oder Karneval - was ist schöner (und warum)?

Die Hauptsache ist, dass einer den Vogel abgeschossen hat und wir in gewohnter Weise unser Schützenfest feiern können.

Das gibt es nur in Ihrem Ort, in Ihrem Verein: Unseren Fackelzug mit großem Zapfenstreich am Freitagabend op d'r Märet!