Viersen: Grüne Jugend kämpft weiter für Bäume

Viersen Der Bauausschuss hat längst beschlossen, dass 18 Bäume auf dem Alten Markt in Dülken gefällt werden sollen. Die Grüne Jugend will die Entscheidung nicht hinnehmen. Sie wehrt sich mit einer Plakat-Aktion und einer Online-Petition

Die Sprüche sollen zum Nachdenken anregen. Manche klingen vorwurfsvoll, andere verbittert: "Ich bin wichtiger Sauerstofflieferant. Habt ihr das eigentlich vergessen?", ist auf einem der Schilder zu lesen, die mit Kordeln an 18 Bäumen auf dem Alten Markt in Dülken festgeschnürt sind. "2018 soll also mein letzter Frühling gewesen sein?", und "600 Leute haben gegen unsere Fällung unterschrieben. Was zählen diese Stimmen noch?", steht auf anderen. Mitglieder der Grünen Jugend Viersen haben sie an den Stämmen befestigt. "Unser Ziel ist, doch noch zu verhindern, dass die Bäume gefällt werden", sagt deren Gründer Paul Scheffler. "Wir finden, das ist eine Verschwendung von Ressourcen."