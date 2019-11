Brüder-Grimm-Schule Süchteln : Ein Kletterfelsen für den Pausenhof

Ein Kletterfelsen sowie ein Sitz- und Ruhefelsen aus Bayern stehen jetzt auf dem Schulhof der städtischen Brüder-Grimm-Grundschule in Süchteln. Sie sind der Auftakt für die Umgestaltung eines Schulhofteils.

Der „Untere Schulhof“ war stellenweise in einem so schlechten Zustand, dass laut Stadtverwaltung eine verkehrssichere Nutzung nicht mehr möglich war. Besonders diesen Bereich nutzen die Mädchen und Jungen während der Pausen und der Nachmittagsbetreuung bis 16.30 Uhr intensiv. Aktuell lernen an der größten dreizügigen Grundschule in Viersen 334 Schüler in zwölf Klassen. Auch das Betreuungsangebot der Offenen Ganztagsschule ist mit fünf Gruppen und 135 Kindern das größte im Stadtgebiet. Der Kletterfelsen hat eine Standfläche von 3 x 1,5 Meter und ist 2,9 Meter hoch. Das Gewicht beträgt zwei Tonnen, die nutzbare Fläche ist rund 25 Quadratmeter groß. Die Unterkonstruktion ist ein Stahlgestell mit druckfestem Styropor. Die Oberfläche ist eine Kunstfelsmatrix mit einmodellierten Kletterhilfen. Der Sitz- und Ruhefelsen hat eine Standfläche von 3 x 2 Meter und ist 85 Zentimeter hoch. Das Gewicht beträgt ebenfalls zwei Tonnen. Der Förderverein der Brüder-Grimm-Schule und die Schulleitung kamen im vergangenen Schuljahr mit einem Erstkonzept zur Erneuerung der Schulhoffläche auf die Stadt Viersen zu. Alle Beteiligten erarbeiteten gemeinsam ein umfassendes Konzept. Schließlich traf der Bauausschuss im Juli den Baubeschluss. Das gesamte Projekt ist im städtischen Haushalt mit 270.000 Euro veranschlagt. Der Förderverein und die Sparkassenstiftung unterstützen den Umbau des Schulhofs finanziell.