Bühne Overhetfeld : Aufregende Probe – Hauptdarsteller krank

Niederkrüchten Seit 111 Jahren spielt der Theaterverein Overhetfeld. Doch auch so viel Erfahrung schützt nicht vor Turbulenzen in der Probenzeit. Weil der Hauptdarsteller ausfällt, musste das Stück auf eine Frau umgeschrieben werden.

Für viele ist der 20. des Monats die Zeit, wenn‘s knapp wird. So geht es auch den Helden im neuen Stück des Theatervereins „Erholung Overhetfeld“. Sie leihen sich da schon mal das Abendessen aus der Vorratskammer der Nachbarn aus. „Kaviar & Hasenbraten“ heißt der Schwank in drei Akten.

Termine Am 16. und 23. November jeweils um 19.30 Uhr, Einlass ab 18 Uhr. Am 24. November um 17 Uhr, Einlass ist ab 15.30 Uhr. Alle Aufführungen finden im Bürgerhaus Elmpt statt, Schulstraße 25 in Niederkrüchten.

Anders als der Titel vielleicht verheißen mag, geht es im Stück aus der Feder von Regina Rösch nicht um kulinarische Köstlichkeiten. Da verrät das Klohäuschen auf dem Programmzettel mehr: Denn in so einem Holzbüdchen verstecken Max (Jörg Wolters) und Manni (Ina Koos) etwas Wertvolles. Fette Beute? Das bleibt geheim, auch vor den Frauen im Haus. Doch die haben mit ganz anderen Problemen zu kämpfen: Das Handy gefährdet die Harmonie in beiden Beziehungen, und auch unerwartete Aufmerksamkeit in Form von Blumensträußen lässt die Damen hellhörig und misstrauisch werden. Vor allem – wo kommt denn bloß das Geld dafür her? Bestimmt nicht aus dem Hotelbetrieb, der mehr schlecht als recht läuft.