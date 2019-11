Kreis Viersen : Neues Heimatbuch beleuchtet Viersens Stolperstein-Debatte

Vor elegantem Grau leuchtet die „Goldene Madonna vom Niederrhein“ auf dem Umschlag des Heimatbuchs 2020, darunter lächelt eine afrikanische Schulklasse. 384 Seiten stark setzt es das „bunte Wunder“ der Reihe der Heimatbücher des Kreises Viersen fort.

26 Autoren haben 23 Beiträge in den fünf Rubriken „Lebensbilder“, „Aus der Geschichte“, „Aus Kunst- und Architekturgeschichte“, „Aus Natur- und Landschaft“ und „Aktuelle Dokumentation“ beigesteuert. „Wir freuen uns, dass wir jedes Jahr die Vielseitigkeit unseres Kreises in einem Band zusammentragen können“, betont Kreis-Kulturdezernent Ingo Schabrich. „In einer Zeit, in der es viele mit den Fakten nicht mehr so genau nehmen, ist es umso wichtiger, solide und gesicherte Informationen zu Geschichte und Kultur unserer Heimat bereitzustellen.“